McLaren takım patronu Brown: Formula 1 tehlikede

T24 Dış haberler

McLaren Formula 1 takımının patronu Zak Brown, dünyanın en çok izlenen motor sporunun yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle "çok kırılgan bir durumda" olduğunu ifade etti.

BBC'ye konuşan Brown, "Bu durum potansiyel olarak takımlara yıkıcı olabilir" dedi ve iki takımın bile kapanması durumunda Formula 1 için tehlike çanlarının çalacağını ifade etti. Brown, FIA ve takımların krizle doğru bir şekilde mücadele etmezse bu durumun gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Brown, "Doğru şekilde hareket edilmezse dört takım bile ortadan kaybolabilir" dedi.

McLaren patronu, 2021'de getirilmesi planlanan 175 milyon dolarlık bütçe sınırının ciddi anlamda düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Brown, "Bir F1 takımı kurmanın ne kadar uzun sürdüğü düşünüldüğünde ve şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik ve sağlık krizine bakıldığında, geçmişte olduğu gibi insanlar bu takımlar için sıraya girmeyebilir" dedi ve ekledi; "O yüzden bence Formula 1 şu anda çok kırılgan bir durumda".