MAZLUM-DER ödülleri Uludereli aileler ve Ahmet Kaya'ya

MAZLUM-DER, 2012 yılı İnsan Hakları Ödülleri'ni Mehmet Atak, Ali Akel, Mustafa Cemlioğlu, Ahmet Kaya ve Uludereli ailelere verdi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'ni (MAZLUMDER) İnsan Hakları Haftası nedeni ile her yıl düzenlediği "İnsan Hakları Gecesi"nde 2012 yılı İnsan Hakları Ödülleri'ni sahiplerine verdi.

Bianet'te yer alan habere göre; Kocatepe Kültür Merkezi'nde dün yapılan gecede MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Türkiye ve dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine değinerek toplumun temsil edilmeyen kesimleriyle görüşmeler yapılarak yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini söyledi.

Program, son bir yılda yaşanan insan hakları ihlallerinden oluşan sinevizyon gösteriminin ardından, Şair Sıtkı Caney ve Abdurrahim Semavi'nin okuduğu şiirlerle devam etti.

Kim hangi dalda ödül aldı



Aydın Durmuş Hukuk Ödülü: Mehmet Atak

Mahmet Atak'a kamuoyunda taş atan çocuklar olarak bilinen ve yaşları küçük olmasına rağmen Terörle Mücadele Kanunu'ndan (TMK) yargılanarak ağır cezalara çarptırılan çocuklar ve vicdani red davaları için kamuoyu oluşturulmasında gösterdiği gayret ve özellikle TMK'da yapılan değişikliklerde diğer hukukçu kişi ve kurumlar ile birlikte sunduğu katkı nedeniyle Aydın Durmuş Hukuk Ödülü verildi.



Basın Ödülü: Ali Akel

Ali Akel'e geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta Türkiye Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarınca gerçekleştirilen ve halen adli ve idari soruşturmaları neticelendirilmeyen Uludere / Roboski'de 34 sivilin hayatını kaybetmesinden sonra kuruluşundan bu yana emek verdiği ve uzunca bir süredir Washington temsilciliğini sürdürdüğü Yeni Şafak Gazetesinden ayrılma pahasına adaletin ve hakkın yanında duran yazıları nedeniyle Basın Ödülü verildi.



Halklar Arası Dayanışma Ödülü: Mustafa Cemlioğlu

Kırım Tatarlarının hakları için verdiği insan hakları mücadelesi nedeniyle birçok kez sürgüne ve çalışma kamplarına gönderilen, hapse atılan Mustafa Cemiloğlu'na, Kırım Tatarlarına yarım asırdan fazla süredir uygulanan baskı, işkence ve tehcire karşı vermiş olduğu insan hakları mücadelesi nedeniyle Halklar Arası Dayanışma Ödülü verildi.



Vefa Ödülü: Ahmet Kaya

28 Şubat'ın en zorlu günlerinde kendisine karşı organize bir linç kampanyası yürütülmesine rağmen, 28 Şubat'ın aktörlerine karşı adalet ve özgürlük talebini yüksek sesle dile getirmesi ve 28 Şubat'ta başörtülülerin özgürce kamuda ve üniversitelerde yer alabilmelerini savunması nedeniyle Ahmet Kaya'ya Vefa Ödülü verildi.



İnsan Hakları Mücadelesi: Roboski Aileleri

28 Aralık 2011 tarihinde sınır ticareti yaparken Türkiye Silahlı Kuvvetlerine bağlı uçaklarca sınır ötesinde vurularak hayatlarını kaybeden 34 insan için, Roboski/Uludere köylülerinin verdiği tavizsiz ve sürekli mücadele nedeniyle Roboski Aileleri'ne İnsan Hakları Mücadelesi ödülü verildi.

Ödül töreninin ardından İnsan Hakları Gecesi, sanatçılar Tara Jaff ve TAJ konseriyle sona erdi.