Mazhar Alanson: Sezen Aksu'nun 15 dakikada yazacağı şarkıyı 4 ayda yazarım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Yazar ve Okur Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu sanatçı Mazhar Alanson oldu. Şarkı yazmak için ilhamın ne zaman geleceğinin belli olmadığını vurgulayan Alanson, "Benim şarkı yazmam uzun sürer. Sezen Aksu’nun 15 dakikada yazacağı bir şarkıyı ben 3-4 ayda yazarım. Çok süzerim, çalışma şeklim öyle" dedi.

Resimlerini, şarkı sözlerini, notalarını, yazılarını, günlüklerini ve şarkılarının çıkış hikâyesini ‘Mazhar Olmak’ adlı kitabında paylaşan 68 yaşındaki sanatçı, Kadıköy İstanbul Kitapçısı’nda dün düzenlenen etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi. Yılların hızla geçtiğini belirten Alanson, eski dönemlerde özellikle albüm çalışmaları sırasında yaşadıkları anılarından bahsetti.

Şarkı yazmak için ilhamın ne zaman geleceğinin belli olmadığını vurgulayan Alanson, şöyle devam etti:

“Yanımda sürekli kağıt kalem bulundururum, iki satır aklıma gelir ve not alırım. Zaten o iki satırla başlar her şey. Adam pencereyi açmış, ‘Yağmur damlacıkları damlıyordu cama’ falan dememişim, meteoroloji raporu verir gibi, ‘Bu sabah yağmur var İstanbul’da’ demişim. Bazı şarkılarda kafiye şarttır ama her şarkıyı da kafiyeli yapmak gerekmez. Benim şarkı yazmam uzun sürer. Sezen Aksu’nun 15 dakikada yazacağı bir şarkıyı ben 3-4 ayda yazarım. Çok süzerim, çalışma şeklim öyle. Bu işin en sıkıldığım kısmı havaalanı, bekleme, rötarlar, indikten sonra otele yolculuk, konseri beklemek için ya televizyona ya da tavana bakarak vakit geçirmek. Yoksa konser kısmı eğlence, güzellik. Artık ben hangi şehir, hangi konser, hangi otel olduğunu çoğu zaman bilmiyorum.”