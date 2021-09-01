Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı

Mazhar Alanson yayınladığı mesajda dün hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy'un MFÖ'nün kuruluşundaki rolünü anlattı. Alanson, "Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı" düşüncesini dile getirdi.

Alanson, mesajında usta sanatçıların yollarının nasıl kesiştiğini anlattı:

“Devlet Tiyatrosu’nda çalışırken, İstanbul’a geldiğimde Fuat ile Özkan’ın, Ferhan Şensoy ile çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan’ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat’ın besteledigi ‘Ey Gidi Tahran’ ve ‘Gam Yeme Sen Ey Süreyya’ adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri ‘Ele Güne Karşı’ diğeri ‘Yalnızlık Ömur Boyu’ oldu. Ferhan’ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık.”

Mazhar Alanson başsağlığı mesajında Ferhan Şensoy'un MFÖ'nün kuruluşunda payı olduğunu da sözlerine ekledi: