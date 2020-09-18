T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması

18 Eylül 2020 16:56

Mazhar Alanson, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumunu için "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" dedi.

ETİKETLER

mazhar alansonmföözkan uğur sağlık durumuözkan uğur
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24