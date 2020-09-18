Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması

Mazhar Alanson, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumunu için "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" dedi.

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, önceki gün AVM'de görüntülendi. Koronavirüs önlemlerini maske ve koruyucu gözlük takarak alan Alanson, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Alanson, son dönemde sosyal medyadaki "Yandaş sanatçı" eleştirilerinin kendisini nasıl etkilediği sorulması üzerine "Yok, ben pek takmıyorum. Yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" şeklinde konuştu.

Şarkıcı, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu soran muhabirlere, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" yanıtını verdi.

Alanson, Koronavirüs tedbirleri nedeni ile konserlerin yapılmaması konusunda ise "Sahne bize iyi geliyordu. Sahnede olmak bizi mutlu ediyor" dedi.