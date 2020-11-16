Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

İzmit’in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi’ne her gün mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı oldu.

Pandemi sürecinin başından beri aynı yerde bekleyen, sosyal medyada görüntülerinin paylaşılmasının ardından görenlerin fotoğraf çektiği köpeğin sırrını esnaf anlattı.

Fethiye Caddesi esnaflarından Taner Savder, “Bundan 20-25 gün önce aşırı yağmur yağmıştı. Rögarlardan gelen sudan dolayı fareler çıktı birkaç tane burada. Fareleri kovalayınca otomatikman hayvanda bir his oluştu. Fareyi kovaladığı için devamlı mazgalları geze geze bakıyor. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz köpekte. Çok seviyoruz ve besliyoruz burada esnaf olarak. Ünlü oldu herkes gelip çekmeye başladı. Yavrusunu düşürmüş ya da düşürdü. Öyle bir şey yok. Buradan herkese söyleyelim” dedi.

Köpeğin adının mazgal olarak dillendirildiğini söyleyen Mehmet Barlas adlı vatandaş ise, “Korona zamanından beri çeşmenin oradan başladı yavaş yavaş başa kadar gidiyor. Fare bulacak diye arıyor. Gerçekten artık esnafta seviyor artık. Biz de seviyoruz. Fethiye caddesinin gülü oldu. İzmit’te 1 aydır popüler. Daha önce bir ismi yoktu şuan ismi mazgal olarak kaldı” diye konuştu. (İHA)