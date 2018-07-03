Mazbatasını alan CHP'li Ağbaba ilk ziyaretini Malatya Şehitliği'ne yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Talimat verdim. CHP'li il başkanları şehit cenazelerinde protokolde yer bulmayacak" açıklamasına tepki göstermek amacıyla milletvekilliği mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Malatya Şehitliği'ne yaptı.

Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ’CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" diye. Bu kadar basit" demişti.

Ağbaba Soylu'nun bu 'talimatı'na mazbatasını alır almaz yaptığı ilk ziyaretle tepki gösterdi.

Ağbaba Twitter'dan şu mesajı paylaştı: