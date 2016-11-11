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Spor

Mayweather-Pacquiao rövanş ihtimali arttı

Organizatör Bob Arum, ikilinin rövanş maçını gerçekleştirme ihtimallerinin yüzde 75 olduğunu söyledi

11 Kasım 2016 14:57

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük gelirinin elde edildiği Floyd Mayweather-Manny Pacquiao mücadelesinin rövanşı için umutlar arttı.

Floyd Mayweather ve Manny Pacquiao, geçtiğimiz yıl ilk kez karşı karşıya gelmiş ve dev maç nefes kesmişti. Mayweather’ın kazandığı maç sonrası rövanş isteyen Pacquiao, rakibinin boksu bırakma kararının ardından bu isteğini yerine getirememişti.

 

"Oynanma ihtimali yüzde 75"

 

Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler dev maçın rövanşının yapılma ihtimalini güçlendirdi. Ünlü organizatör Bob Arum, ikilinin rövanş maçını gerçekleştirme ihtimallerinin yüzde 75 olduğunu söyledi.

Mayweather ile Pacquiao’nun yeniden dövüşeceği ile ilgili kesin bir bilgi sahibi olmadığını söyleyen Arum “Ancak yaşanan gelişmelere göre tahmin yapıyorum ve ikisinin bir kez daha karşılaşacağına dair inancım artıyor” dedi. 


Rakibini sayı ile yenen Mayweather, yenilmezlik unvanını devam ettirmişti. 

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