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Spor

Manny Pacquiao yoksullara 200 milyon dolar dağıttı

Ülkesinde 'halkın şampiyonu' lakabıyla anılan Manny Pacquiao, kazandığı paranın yarısını durumu iyi olmayan insanlarla paylaştığını söyledi

05 Kasım 2016 17:13

Şampiyon boksör Manny Pacquiao, şimdiye kadar fakirler için gerçekleştirilen projelere yaklaşık 200 milyon dolar bağışladığını söyledi.

"Bokstan kazandığımın yarısı durumu iyi olmayan insanlara gidiyor" diyen Pacquiao, "Her dövüşümden sonra gelirimin yarısını bağışlarım ancak bunu duyurmaktan çok hoşlanmıyorum" ifadelerini kullandı.

hürriyet'in haberine göre; 21 yıldır boksla uğraştığını belirten 37 yaşındaki sporcu, fakirlere yardım edebilmek için boksa devam etmek zorunda olduğunu kaydetti.

 

Filipinler'de senatör oldu

 

Filipinler'de geçen mayıs ayında senatoya seçilen ve 15 farklı komitede görev alan Pacquiao, buradaki yoğun çalışmaları nedeniyle Jessie Vargas'la yapacağı maçın hazırlıklarına yeteri kadar hazırlanamadığını sözlerine ekledi.

 

Sadece 6 maç kaybetti

 

Başarılı boksör profesyonel kariyerindeki 66 maçın 58'ini kazanırken 6'sını kaybetti, ikisindeyse berabere kaldı.

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'a göre Pacquiao'nun yaklaşık 500 milyon dolarlık bir serveti var.

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