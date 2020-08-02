Mayolu fotoğrafı nedeniyle kızının hesabını kapattıran Coşkun Sabah: Sizin ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksınız

Müzisyen Coşkun Sabah, kızı Roza'nın Instagram hesabını kapattırmasıyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Sizin ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Coşkun Sabah, kızı Roza için söylediği “Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz. Kapattırdık Instagram’ını” açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi.

Sabah, “Gayet normal bir babalık görüşü yaptım. Onu da saptırmışlar. Ben üniversite okuyan bir kız babası olarak kızımın mayolu fotoğrafını Instagram sayfasında herkese açık şekilde koymasını istemiyorum. Bundan doğal ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Ali Keser'in haberine göre Sabah, sözlerine, "Ben umursamıyorum bile. Sizin ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksınız, ben sizin babalığınızı, adamlığınızı sorguluyor muyum? Benim hayat görüşümü, benim felsefemi eleştirebilir misiniz?” diye devam etti.

“Normal Türk örf ve âdetlerine uygun bir Türk babasıyım. Ben Türkiye’deki şartlara göre babalık yapıyorum. Türkiye’yi de çok iyi tanıyorum. Diyarbakırlıyım, onun için ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum" diyen Sabah, “Kızınızın sizinle 10 gündür konuşmadığı haberleri doğru mu?” sorusunu ise “Ben ona gönül koydum. Kızım yaptığı hatayı biliyor. Kızımın bana bir kızgınlığı yok” yanıtını verdi.

TIKLAYIN | Coşkun Sabah: Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram’da olmaz, kapattırdık Instagram’ını