Maymunun genlerini manipüle ettiler



Genom editi olarak bilinen teknoloji, geleneksel genetik modifikasyon teknolojisinden daha etkin bir şekilde genlerin manipüle edilmesini sağlayan bir teknoloji.

Bir grup Japon araştırmacı bu teknoloji sayesinde, doğmadan önce bir maymunun bağışıklık fonksiyonlarıyla ilgili genleri değiştirmeyi başardı.

Bu değişiklikle maymunun bağışıklık sistemini daha etkisiz hale getirdiler. Hayvan normal bir maymunun beşte biri oranında bağışıklık hücresine sahip olarak doğdu.

Bilim insanları bu teknolojiyle hayvanların belirli hastalıklara sahip olarak doğmalarını sağlayıp tıp çalışmalarında kullanmayı amaçlıyor.