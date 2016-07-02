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Yaşam
Deutsche Welle

Maymunun genlerini manipüle ettiler

Japon araştırmacılar, genom editi olarak bilinen teknolojiyle, bir maymunun bağışıklık sistemi zayıf şekilde dünyaya gelmesini sağladı. Bundan sonra hayvanlarda araştırma için istedikleri hastalığı yaratabilecekler.

02 Temmuz 2016 17:41


Genom editi olarak bilinen teknoloji, geleneksel genetik modifikasyon teknolojisinden daha etkin bir şekilde genlerin manipüle edilmesini sağlayan bir teknoloji.

Bir grup Japon araştırmacı bu teknoloji sayesinde, doğmadan önce bir maymunun bağışıklık fonksiyonlarıyla ilgili genleri değiştirmeyi başardı.

Bu değişiklikle maymunun bağışıklık sistemini daha etkisiz hale getirdiler. Hayvan normal bir maymunun beşte biri oranında bağışıklık hücresine sahip olarak doğdu.

Bilim insanları bu teknolojiyle hayvanların belirli hastalıklara sahip olarak doğmalarını sağlayıp tıp çalışmalarında kullanmayı amaçlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponDeutsche Welle TürkçeBS/NH

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