Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon nisanda 70’e dayandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira artış oranları da belli oldu.

TÜFE rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen bu oran nisan 2022 için yüzde 29,88 olarak gerçekleşirken Mayıs 2022 için 34,46 oldu. Buna göre 2000 TL kira ödeyen bir vatandaşın kirası 689,2 lira artışla 2 bin 689 liraya yükseldi.