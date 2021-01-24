Mayim Bialik: The Big Bang Theory'e sağlık sigortası için katıldım

Komedi dizisi The Big Bang Theory'de Amy karakterini canlandıran Mayim Bialik, dizinin seçmelerine yalnızca sağlık sigortası yaptırabilmek için katıldığını açıkladı.

Mayim Bialik, CBS'te 12 sezon boyunca yayımlanan The Big Bang Theory'nin seçmelerine katılmadan önce aklında Screen Actors Guild'in (Ekran Oyuncuları Birliği) kendisine sağlık sigortası sunabileceği fikri olduğunu söyledi. Independent'ın haberine haberine göre; 45 yaşındaki NME'ye verdiği yeni röportajda, "Eminim kuzeydeki hepiniz sağlık sigortamın tükendiğini anlayabilirsiniz, çünkü sağlık sigortası bu ülkede bir insan hakkı olarak sayılmıyor. O dönemde yürümeye yeni başlamış bir çocuğum ve yeni doğmuş bir bebeğim vardı, yüksek lisans öğrencisiydim ve sigortamın süresi doluyordu." dedi.

Bialik, "Burada veya başka bir yerde birkaç işe girebilirsem tekrar sigorta alabileceğimi düşündüm. Bir televizyon dizisinin düzenli bir oyuncusu olmayı ummamıştım. Sinirbilim öğretiyordum. İbranice dersi veriyordum. Piyano dersleri veriyordum. Aynı anda birçok farklı şey yapıyordum." diye konuştu.

Bialik daha sonra The Big Bang Theory'nin seçmelerine girerek hayatının değiştiğini söyledi ve ekledi:

"Nihayetinde daha önce hiç izlemediğim The Big Bang Theory isimli dizinin seçmelerine katıldım ve hayatım değişti ve sigortam oldu."