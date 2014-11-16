Mavi Vosvos'unu 1 milyon dolara satmadı: Ayıp olur

Maaşının yüzde 90’ını fakirlere bağışladığı için ‘Dünyanın en yoksul devlet başkanı’ olarak tanımlanan Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, geçtiğimiz günlerde Vosvos’una çıkan alıcı ile gündemdeydi. Zira mütevazılığının simgelerinden 1987 model Vosvos’u için tam bir milyon dolar verecek alıcı çıkmıştı. Önceki gün bir radyo programına katılan Mujica, ismi açıklanmayan Arap şeyhinin dudak uçuklatan fiyatını reddettiğini açıkladı.

Zaman'da yer alan habere göre, Mavi vosvosunu arkadaşlarıyla birlikte para biriktirerek satın aldıklarına işaret eden Uruguaylı lider, satması halinde arkadaşlarının gücenebileceğini kaydetti. Halk arasında ‘Pepe’ olarak bilinen Mujica, ayrıca arabasına düşkün olduğunu belirtti. Busqueada’da yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir Arap şeyhi Mujica’nın arabasına tam 1 milyon dolar teklif etmişti. 79 yaşındaki Mujica, Bolivya’nın Santa Cruz şehrinde düzenlenen G-77 zirvesinde yanına yaklaşan şeyhin verdiği teklifi başlangıçta önemsememiş. “Bana teklif geldiğinde şaşırdım hatta şaka yaptıklarını düşündüm. Ama sonra başka yerlerden de teklifler gelince biraz daha ciddiye almaya başladım.” diyen Mujica, Meksika büyükelçisinin de arabasına karşılık on tane kamyonet vermeyi teklif ettiğini dile getirmişti.