Dünyanın en yoksul devlet başkanı ile ilgili kitap yayınlandı

Erol Anar

Urugaylı gazeteci Walter Pernas tarafından yazılan ve José Mujica’nın hayatını anlatan biyografik roman türünde tasarlanmış "Comandante Facundo. El revolucionario Pepe Mujica (Komutan Facundo. Devrimci Pepe Mujica) adlı kitap geçtiğimiz hafta içerisinde Uluslararası Monte Video Kitap Fuarı’nda (Feria Internacional del Libro de Montevideo) okuyucuya sunuldu.

Kitabın yazarı: 'Başkan’ın kişiliğinin doğduğu noktaya baktım'

Kitabın yazarı Pernas şöyle diyor: "Mujica insanlara yaklaşımı, basit giyecekleri ve sade yaşam tarzı ile insanların dikkatlerini ve ilgilerini çekiyor. Bunların yanısıra bir politikacı olarak da ilgi görüyor. Birçok insan bunun gerçek bir yaşam mı, yoksa bir poz mu, bir taklit mi olduğunu sorguluyor. Fakat bunu anlamak için, gerçekte onun kişiliginin doğduğu noktaya bakmak yeterlidir ki kitabı yazarken beni bu konu ilgilendirdi."

Yazar kitabını yazarken, Mujica'nın yazdıklarını ve onun hakkında yazılanları da taradığını ancak, neredeyse kitabın tamamının kendisinin birebir Devlet Başkanı Mujica ile yaptığı özel görüşmelerden oluştuğunu belirterek, Mujica'nın çeşitli konulardaki orijinal görüşlerini de yansıttığını söylüyor.

Kitabın gazeteci yazarına göre, Uruguaylı başkan ve eski gerilla Mujica, kitabı basılmadan önce okudu, ancak hiçbir değişiklik ya da yumuşatma istemedi. Kitap, eski gerilla Mujica'nın "kamulaştırma, adam kaçırma ve çatışma" gibi Tupamarolar adına gerçekleştirdiği eylemlerini de içeriyor.

Kitaba adını veren “Comandante Facundo” ise eski gerilla olan Başkan’ın o dönemde kullandığı kod adlarından birisi.

2010 yılında başkanlığı üstlenmesinden bu yana, Mujica, "dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak maaşının yüzde doksanını (maaşı yaklaşık 12 bin dolar) bağışlıyor ve mütevazi evinde yaşıyor.