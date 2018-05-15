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Mavi Marmara'da eşini kaybeden Topçuoğlu: Miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

"İsrail ile yapılan anlaşmalar sonlandırılmıyorsa, Mavi Marmara anlaşması iptal edilmiyorsa..."

18 Mayıs 2018 17:00

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda eşini kaybeden Çiğdem Topçuoğlu, AKP ve MHP'nin çağrısıyla İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek Mitingi'yle ilgili olarak "Cuma günü yapılacak miting Kudüs için değil seçim için yapılıyordur" yorumunda bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrasında Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, 60'dan fazla kişiyi öldürdü. Olayların devamında Türkiye hükümeti yetkilileri İsrail'i kınayan açıklamalar yaptı ve bugün İstanbul Yenikapı'da bir miting düzenleyeceğini açıkladı. Miting çağrısına, Cumhur İttifakı ortağı MHP'den de destek geldi. 

31 Mayıs 2010'da  Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde bulunan ve saldırıda ölen 10 kişiden biri olan Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu, düzenlenen bu mitinge Twitter hesabından tepki gösterdi. Topçuoğlu, Twitter hesabında şunları yazdı:

"İsrail ile yapılan anlaşmalar sonlandırılmıyorsa, Mavi Marmara anlaşması iptal edilmiyorsa, İsrail ile olan ticari ilişkiler kesilmiyorsa, Katar’a asker gönderip Kudüs’e asker gönderilmiyorsa, Cuma günü yapılacak miting Kudüs için değil seçim için yapılıyordur."

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