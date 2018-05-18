İslam İşbirliği Teşkilatı bugün İstanbul'da bir araya geliyor; gündem: Gazze'deki 'Kudüs' katliamı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gazze’deki katliamın ardından ABD ve İsrail’e karşı atılacak adımları görüşmek üzere bugün İstanbul’da olağanüstü toplanıyor. Zirve sonuç bildirgesinde Doğu Kudüs’ün Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanınması, Birleşmiş Milletler'in (BM) derhal harekete geçmesi, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması yönünde güçlü mesajlar olması bekleniyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Gazze’deki İsrail katliamının ardından Filistin diplomasisi başlatan Erdoğan, bugün İİT Dönem Başkanı sıfatıyla İslam dünyası liderleriyle İstanbul’da bir araya gelecek.

Zirveye liderler düzeyinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cebir Es-Sabah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir katılacak.

Diğer ülkelerin zirvede hükümet başkanı ve temsilci düzeyinde yer alacağı öğrenildi.

Dünyaya çağrı yapılacak

Zirvenin ardından yayınlanacak sonuç bildirgesinde İslam dünyasının Filistin mücadelesinin yanında olduğuna, Doğu Kudüs’ün Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanınmasına, Filistin’de İsrail zulmünün sona erdirilmesine, BM ve uluslararası toplumun acilen harekete geçmesine ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletine vurgu yapılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında BM Filistin Mülteciler Yüksek Komiseri Pierre Krahenbühl’le görüşmesinde gündeme gelen Filistinli mülteciler için başlatılan ve Ramazan boyunca sürmesi planlanan yardım kampanyası için liderlerden destek isteyecek.

Kalın: Herkesin ortak meselesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirvede ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ederek büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulaması ve bu bağlamda Gazze’de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan vahim gelişmelerin ele alınacağını açıkladı. İsrail işgali ve Filistin meselesinin hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesi olduğunu dile getiren Kalın, zirvede Filistin’de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımların da gündeme geleceğini açıkladı.