Abdulkadir Selvi'den Temel Karamollaoğlu'na: Kudüs mitinginden siz niye rahatsız oluyorsunuz?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İsrail'in 60 Filistinli protestocuyu öldürdüğü Kudüs katliamıyla ilgili olarak "Erdoğan, Yenikapı’dan milyonların katılımı ile Filistin konusunda dünyaya güçlü bir mesaj vermeye çalışırken, Erdoğan’ı tasfiye operasyonunu yürüten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, 'İktidar miting yapmaz icraat yapar'diye tweet atıyor. Temel Bey, Kudüs denilince milli görüşçülerin kalbi bir başka atar" dedi.

Selvi, "İki başkentte yürütülen Kudüs trafiği" başlığıyla yayımlanan (16 Mayıs 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Siz Filistin davasını dünyaya mal eden isimlerden biri olan Erbakan’ın koltuğunda oturuyorsunuz. Kudüs mitinginden siz niye rahatsız oluyorsunuz? 15 Temmuz gecesi Erdoğan devrildi mi devrilmedi mi diye takip edip, Erdoğan’ı tasfiye etmek için özel fonlar oluşturan Birleşik Arap Emirlikleri’nden ses çıkmadı. Söz konusu ABD ve İsrail olunca, Suudi Arabistan üç maymunu oynadı. Trump’ın, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı üzerine Birleşmiş Milletleri harekete geçiren de yine Erdoğan’dı. BM’deki oylamada ABD’nin hezimet yaşamasını sağladı. Filistin’deki zulüme karşı tek ses Erdoğan’dan yükseldi. Meclis’teki Kudüs özel oturumu öncesinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile dünyadaki sessizliğe karşın Türkiye’nin çabasını konuştuk. Bozdağ, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ve Türkiye ile neden uğraştıkları daha iyi anlaşılıyor' dedi. Filistin’de 8 aylık bebekler katledilirken, ABD başkanı Trump’ın kızı Ivanka ise Netanyahu ile ‘selfie’ çektirmekle meşguldü. Ivanka çek bir selfie! Kanlı olsun..."