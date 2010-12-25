-''MAVİ MARMARA'' HAZIRLANIYOR ÇANAKKALE (A.A) - 25.12.2010 - ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye giderken İsrail'in saldırısına uğrayan, ardından uzun süre bölgede bekletildikten sonra serbest bırakılarak Çanakkale'nin Kepez Limanı'na gelen ''Mavi Marmara'' gemisi, İstanbul'da düzenlenecek karşılama töreni için limandan ayrılmayı bekliyor. Sarayburnu'ndan 22 Mayıs'ta yola çıktıktan sonra 31 Mayıs'ta İsrail'in saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisinin, bulunduğu Kepez Limanı'ndan yaklaşık 4 saat sonra İstanbul'a doğru hareket etmeye hazırlanırken, İsrail'in saldırısı sırasında gemide olan; aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi Kepez Limanı'na gelerek, karşılama törenine katılmak için liman girişinde gemiye binmeyi bekliyor. Yolculardan Mikail Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sırasında gemide olduğunu ve saldırıdan sonra tekrar gemiye bineceğini belirterek, "aynı olayları içlerinde yeniden yaşayacaklarını" söyledi. Gemide yaklaşık 24 saat kalacaklarını ifade eden Yıldırım, ''Allah kısmet ederse, hayatını kaybedenlerin dışında hepimiz gemide olacağız. 9 şehidimiz ve şu an yoğun bakımda olan Süleyman abimiz dışında herkes burada olacak. Olaydan sonra gemiye tekrar giremedik. Zaten Aşdod Limanı'ndan sonra bizi tutukladılar. Ceza evinden çıktıktan sonra uçakla Türkiye'ye geri döndük. Şu anda gemiyi ilk defa görüyoruz'' dedi. Mehmet Emin Kaya ise, ''Bende olayların yaşandığı sürede gemideydim. Daha sonra evlerimize döndük. Geminin buradan kalkacağını duyunca, hatıralarım canlandı ve gemiye katılmak istedim. Gemideki süreyi hatırlamak, izleri görmek üzere geldik'' dedi. Yardım gemisine Alperen Ocaklarını temsil etmek için bindiğini belirten Halis Akıncı da, Aşdod Limanı'nda esir alındıktan sonra gemiyi hiç görmediğini, bugün ilk defa gördüğü Mavi Marmara karşısında hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığını söyledi. Gemide bulunan ve saldırı anında yaralandıklarını ifade eden Abdullah Arslan ve İsmail Hakkı Vakkasoğlu da, duygularını şöyle dile getirdi: ''Gemide daha önce birlikte olduğumuz arkadaşlarımızı görmenin mutluluğunu yaşayacağız. İstanbul'a döndüğümüz de karşılamanın nasıl olacağını çok merak ediyoruz. Bizim için çok farklı bir anı olacak. Gemiyi uzaktan gördüğümüzde o heyecanı yaşamaya başladık. Aradan uzun bir süre geçti. ama aynı duyguları yaşıyoruz.'' Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Kepez Limanı'nda. emniyet müdür yardımcıları başta olmak üzere çok sayıda resmi ve sivil polis hazır bulunduruluyor. Bu arada yetkililer, geminin yabancı bayraklı olduğunu, bu nedenle İstanbul'a gitmek isteyenlerin gemiye alınıp alınmayacağı konusunun henüz netlik kazanmadığını bildirdi.