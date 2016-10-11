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Yaşam

Mavi elmas, yüzük olarak satılacak

“Gök mavisi elması” ismi verilen yüzüğün 15 ila 25 milyon dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor

11 Ekim 2016 23:44

İsviçre’de 8,01 karat büyüklüğündeki elmas, Cartier firması tarafından bir yüzüğün üzerine monte edildi. Fiyatının 15 ila 25 milyon dolar arasında olacağı tahmin edilen elmas, bir ay sonra Cenevre’de Sotheby müzayede firması tarafından satışa çıkarılacak.

DHA’da yer alan habere göre bu değerli mücevhere şimdiden birçok koleksiyoncu ve firma talip çıktı. Sotheby firması takı bölümü başkanı Davit Bennett yaptığı açıklamada “Gök mavisi elması” ismi verilen elmas yüzüğün, sezon satışının amiral gemisi olacağını ifade etti.

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