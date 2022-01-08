Ünlü yönetmen, Wolverine'in gençliği için kolları sıvadı

Kingsman serisi, X-Men: First Class gibi filmlerin yönetmeni Matthew Vaughn, yeni bir Wolverine filmi çekmek istediğini söyledi. Ünlü yönetmen, Wolverine karakterinin gençliği anlatan bir film çekmek istiyor.

Comic Book Resources'un haberine göre, Vaughn'a katıldığı bir basın toplantısında, hangi X-Men karakterinin hikayesini sıfırlamak ve Marvel Sinematik Evreni'ne katılırken yeniden anlatmak isteyeceği soruldu. Ünlü yönetmen, X-Men: first Class'ta inceleme şansı bulamadığı Wolverine karakterinin hikayesini yeniden ele almak istediğini belirtti.

Matthew Vaughn'ın kafasında genç Wolverine karakterini oynaması için iki aday var

Karakterle bütünleşen Hugh Jackman'ın çok iyi bir iş ortaya çıkardığını söyleyen Vaughn, yeni bir aktör ile karakterin gençliğini anlatmanın eğlenceli bir fikir olduğunu düşündüğünü belirtti. 50 yaşındaki yönetmenin kafasında Wolverin'i oynaması için hali hazırda isimler de var. Vaughn, Aaron Taylor-Johnson ve Taron Egerton'ın Wolverine'in genç halini oynaması için aklında olan ilk iki isim olduğunu söyledi.

Aaron Taylor-Johnson daha önce Avengers: Age of Ultron'da Quicksilver karakterini canlandırmıştı.