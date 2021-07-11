Matt Damon: Trump destekçisi işçi rolü için yaptığım araştırmalar ufuk açıcıydı

Hollywood yıldızı Matt Damon, gelecek filmi "Stillwater"da canlandıracağı Trump destekçisi sondaj kulesi işçisi rolü için yaptığı araştırmaların "ufuk açıcı" olduğunu söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, Matt Damon, Stillwater filminde Oklahoma'dan Fransa'nın Marseille kentine cinayetten hapse giren kızına yardım etmek için giden bir sondaj kulesi işçisini canlandıracak.

Filmin hikâyesi, İtalya'da İngiliz bir öğrenciyi öldürmekten önce hapse giren daha sonra beraat eden ABD'li öğrenci Amanda Knox'un hikâyesine benzerlikler taşıyacak.

Damon, filmle ilgili basın toplantısında, hazırlık sürecinde sondaj kulesi çalışanlarıyla vakit geçirdiğini söyledi. Damon, "Evlerine davet edilmek, bahçelerinde barbeküye katılmak, bir anda bir gitarın ortaya çıkıp kilise şarkılarının söylenmesi. Çok spesifik bir yer. Büyüdüğüm yerden çok farklı. Benim için ufuk açıcı oldu" dedi.

Filmde bir sahnede, Fransız bir kadın Damon'a Eski ABD Başkanı Donald Trump'a oy verip verip vermediğini sorduğunda karakteri, daha önce işlediği bir suç nedeniyle oy verme hakkının olmadığını söylüyor.

Damon, oynadığı karakterin oy verebilse Donald Trump'ı seçecek bir karakter olduğunu belirterek şöyle devam etti "Petrol işindeler, tabii ki Trump'a oy verirdi" dedi.