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Kültür-Sanat

Matrixxman 20 Ocak’ta İstanbul’da

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ABD’li techno müzik sanatçısı Matrixxman, 20 Ocak’ta İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak

08 Ocak 2018 14:13

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ABD’li techno müzik sanatçısı Matrixxman, 20 Ocak’ta İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

Müziğini “techno kökenli bir yeniden doğma” olarak tanımlayan Matrixxman, 20 Ocak Cumartesi günü Zorlu PSM Studio’da performans sergileyecek. Etkinlikte, Ferhat Albayrak ve Erman Sarı da sahne alacak.

Geleceğin en büyük techno sanatçılarından biri olarak gösterilen Matrixxman’in 2013 yılında çıkardığı ilk EP’si “The XX Files” The Fader, Pitchfork, XLR8R ve Fact Magazine gibi yayınlardan tam puan alırken, 2015 yılında Ghostly International’dan yayınlanan ilk albümü Homesick de büyük beğeni topladı.

(FOTOĞRAF)

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