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Matrix'in yönetmenlerinden Andy Wachowski de cinsiyet değiştirip kadın oldu

Andy Wachowski'nin kardeşi Lana da 2012 yılında benzer bir operasyon geçirmişti

10 Mart 2016 10:43

İzlenme rekorları kıran Matrix filminin yönetmenleri Wachowski kardeşlerden ikincisi Andy Wachowski de cinsiyet değiştirerek kadın olduğunu açıkladı.

'The Windy City Times' isimli gazeteye açıklama yapan 48 yaşındaki yönetmen, artık Lilly adını kullanacağını duyurdu.

Andy Wachowski'nin kardeşi Lana da 2012 yılında benzer bir operasyon geçirmişti.

1991 yılından bu yana Alicia Blasingame ile evli olan yönetmen karısının desteği için de ona şükran duyduğunu söyledi.

Polonya asıllı bir ailenin çocukları olan Wachowski kardeşler Matrix ile üne kavuştu.

2005 yapımı olan V for Vendetta'nın da senaristliğini üstlenen kardeşler 2012 yılında Tom Twyker'la beraber yönettikleri Bulut Atlası ile bir kez daha konuşuldu.

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