Matrix serisi yapımcılarından yeni film

Matrix serisinin yapımcıları Wachowski kardeşlerin, "Bulut Atlası" (Cloud Atlas) adlı yeni filmiyle izleyicilerle tekrar buluşacağı açıklandı. Söz konusu filmde, her insanın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunun fantastik öğelerle anlatıldığı bildirildi.

Matrix serisinin yapımcıları Andy ve Lana Wachowski kardeşlerin, yeni filmlerinde, "Dün, bugün ve yarın birbiriyle bağlantılı" cümlesini özetle anlattıkları belirtildi.

"Bulut Atlası (Cloud Atlas)" filminde "Koş Lola Koş" adlı filmin Alman yönetmeni Tom Tyyker ile birlikte çalıştıkları belirtilen Wachowski kardeşlerin, filmde her bireyin eylemlerinin geçmişte, bugün ve yarın yaşayacak olan insanların hayatını nasıl etkilediği ve etkileyeceğini anlatığı kaydedildi.

Filmin başrollerinde Tom Hanks ve Halle Berry yer aldığı açıklandı. Jim Broadbent, Susan Sarandon, Hugh Grant gibi ünlü oyuncuların da filmde yer aldığı belirtilirken, oyuncuların filmde tek bir karakteri değil birden fazla karakteri canlandırdığı ifade edildi.

Fantezi, melodram, bilimkurgu ve tarihi öğeleri bir arada barındıran filmde yaklaşık bin yılı kaplayan bir zamanını içinde onlarca hikâyenin anlatıldığı vurgulandı.

Amerikalı yazar David Mitchell’in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan Bulut Atlası’nın büyük bir kısmının Almanya’da çekildiği bildirildi. Film için yaklaşık 100 milyon dolar harcandığı kaydedildi.

Türkiye ve ABD’de ekim ayı sonunda vizyona giren filmin Almanya’da 15 Kasım’da izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

(Deutsche Welle Türkçe)