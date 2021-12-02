Matrix Ressurrections'tan yeni fragman geldi

Warner Bros., Matrix serisinin dördüncü filmi "The Matrix Resurrections"tan yeni fragman yayınladı. "Déjà Vu" adlı fragman, hem Matrix Resurrections'tan hem de önceki filmlerden görüntüler içeriyor.

Yeni fragman Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity’nin sesinden, “Déjà Vu Matrix’te genellikle bir arızadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde olur" sözleriyle açılıyor. Bir kara kedinin tıpkı ilk filmde olduğu gibi yine Neo’nun önünden geçtiği tanıtımda Trinity’nin kullandığı cümleler, serinin 1999 yapımı ilk filmi "The Matrix"te geçiyordu.