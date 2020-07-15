"Matrix'in devam filmleri Kubrick yüzünden azaba dönüştü"

The Matrix filmlerinin görüntü yönetmeni Bill Pope, çekimlerin bir türlü bitmeyişinin suçunu Stanley Kubrick’e attı. Pope, filmin senaryosunu yazan ve yöneten Wachowski Kardeşlerin, Stanley Kubrick'in bir kitabını okuduklarını ve o yüzden sahnelerin pek çok kez tekrarlandığını söyledi.

Bilim-kurgu sinemasında bir çığır açan “The Matrix” filminini iki devam filmi iç içe çekilmiş ve çekimler inanılmaz bir şekilde uzayarak tam 276 gün sürmüştü. Filmlerin görüntü yönetmeni Bill Pope bu hafta katıldığı bir podcast yayınında çekimlerin uzun sürmesinin suçunu ünlü yönetmen Stanley Kubrick’e attı.

Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Roger Deakins’in “Team Deakins” adlı podcast yayınına katılan Bill Pope 1999 tarihli “The Matrix”te çalışmanın müthiş bir deneyim olduğunu ama devam filmlerini tam bir azaba dönüştüğünü söyledi.

"İlk filmde iyi olan ne varsa devam filmlerinde tersi oldu"

"İlk filmde iyi olan ne varsa devam filmlerinde tam tersi oldu" diyen Pope şöyle devam etti: "Artık özgür değildik. Herkesin gözü üzerimizdeydi. Çok baskı altındaydık. İçten içe filmler hoşuma gitmiyordu. Başka türlü yapmalıydık diye düşünüyordum. Çok fazla çekişme yaşanıyordu, şahsi problemler su yüzüne çıkmıştı ve bunlar perdeye de yansıyordu açıkçası."

"Kubrick'i öldürmek istedim"

Çekimlerin uzamasına dair de Bill Pope şöyle konuştu: "Wachowskiler, Stanley Kubrick’in yazdığı bir kitabı okumuşlar. Orada da Kubrick ‘Bir oyuncunun canını çıkarmadan ondan doğal bir performans alamazsınız’ diyormuş. O yüzden de 90 tekrar falan alıyorlardı. Gerçekten Stanley Kubrick’i mezarından çıkarıp öldürmek istiyordum."

Şu sıralar “The Matrix” sersinin dördüncü filmi için çalışmalar sürüyor ama bu kez filmin görüntü yönetmenliğini Bill Pope değil “Braveheart” filmiyle tanınan Oscar ödüllü John Toll üstleniyor.