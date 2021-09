Matrix 4 teorisi: Neo, filmin kötüsü olabilir

Sinema tarihinin en popüler bilimkurgu serileri arasında yer alan Matrix'in 4. filminin vizyon tarihi yaklaştıkça merakla beklenen yapıma dair tartışmalar artıyor.

Independent Türkçe'den Esra Güngör'ün We Got This Covered'ı kaynak gösterdiği derleme haberine göre, yeni filmin, serinin baş karakteri Neo'yu kötü adam olarak konumlandıracağı öne sürüldü. İddiaya göre başta kötü olarak görünecek Neo, filmde yaşananların ardından iyiye dönüşecek.

Yeni teori filmin video oyunu The Matrix Online'dan ilham alarak Neo'ya farklı bir yol çizilebileceğini ileri sürüyor.

Filmin Neo'nun vücudunun en son görüldüğü yerden başlatılabileceği düşünülüyor.

Oyunda Morpheus, Neo'nun bedenini Machine City'den geri almak için mücadele veriyordu. Ancak eski düşmanları işbirliği yapmayı reddediyordu. Morpheus nihayetinde bu amaç için hayatını kaybediyordu. Bu da Neo'nun bedeninin Makineler için farklı anlamlar taşıdığına işaret ediyordu.

Teori, makinelerin Neo'yu emirlerini yerine getirmek üzere yeniden programlayacağını ve onu isyancılarla karşı karşıya getirebileceğini öne sürüyor. Matrix 4, Neo'yla ondan kurtulmaya çabalayan insanların mücadelesini gösterebilir.

Yapıma dair bugüne kadar çok az bilgi paylaşıldı. Warner Bros. filmin ismini resmi olarak henüz açıklamasa da yapımın The Matrix Resurrections ismiyle hayranlarla buluşacağı iddia edilmişti.

Filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski yer alacak.