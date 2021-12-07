Matrix 4'ten (The Matrix Resurrections) yeni fragman geldi

Sinema tarihinin en popüler bilim kurgu serileri arasında yer alan Matrix'in 4. filminin 2. fragmanı yayınlandı.

22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek olan, serinin 4. filmi The Matrix Resurrections filminden bir fragman daha yayınlandı.

Fragmanda yeni Morpheus, Neo’ya şunları söylüyor: "Göremiyoruz ama hepimiz bu garip tekrar eden döngülerin içinde hapsolmuş durumdayız. Ama şimdi zaman senin bize neyin gerçek olduğunu gösterme zamanı. Sana iyi öğrettiler hak ettiğin tek şeyin kendi dünyaları olduğuna inandırdılar ama bir parçan bunun yalan olduğunu biliyordu. Bir parçanız neyin gerçek olduğunu hatırladı."

The Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini ise Lana Wachowski üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler bulunuyor.