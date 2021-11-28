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Koronavirüs

Matematikçiler araştırdı: Çin, 'sıfır tolerans' politikasını bıraksaydı günlük 630 binden fazla Covid vakası tespit edilirdi

Çin’de 27 Kasım’da 23 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi

28 Kasım 2021 14:20

Pekin Üniversitesi’nden matematikçiler, Çin’in Koronavirüs salgınına karşı ‘sıfır tolerans’ politikasından vazgeçmesi durumunda günlük 630 bine kadar vaka kaydedilebileceğini belirtti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin paylaştığı bir rapor, Çin’de seyahat kısıtlamalarının kaldırılması durumunda Covid-19 salgınında ciddi bir patlama yaşanabileceğini gösterdi.

ABD, Britanya, İspanya, Fransa ve İsrail’in ağustos ayından bu yana kaydettiği verileri inceleyen matematikçiler, Çin’de benzer pandemi stratejilerinin günlük en az 630 bin vakaya neden olabileceğini tahmin etti.

Matematikçiler, tahminlerinin aritmetik hesaplamalara dayandığını, daha doğru veriler için özel modellemeler kullanılması gerektiğini de belirtti.

Çin’de 27 Kasım’da 23 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. 

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