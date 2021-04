Matematik Köyü yaz okulu kayıtları başladı: 'İltimas için yetkilileri ya da nüfuzluları devreye sokmayın; Matematik Köyü’nde eşitlik ilkesi geçerlidir"

T24 Haber Merkezi

Nesin Vakfı-Matematik Köyü kayıtları başladı.

21 Haziran – 5 Eylül 2021 tarihleri arasında lise öğrencileri ve öğretmenleri için yapılacak yaz okulu için kayıtlar başladı.

Nesin Köyleri internet sitesinden yapılan duyuruda yaz okulunun amacı için "lise öğrencilerinin soyut matematik zevkini geliştirmek. Lise müfredatı ya da üniversite giriş sınavları gibi yararcı kaygılarımız olmayacaktır. Sadece matematiği öğrenmek isteyen meraklı öğrencilere sesleniyoruz. Programların öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine de uygun olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yaz okulu için burs kontenjanın da olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede ayrıca "Lütfen iltimas için yetkilileri ya da nüfuzluları devreye sokmayın. Nesin Matematik Köyü’nde eşitlik ilkesi geçerlidir ve hiçbir biçimde kimseye ayrıcalık tanınmayacaktır" denildi.

Bilgilendirme şöyle:

"Mücbir nedenler dışında, dönemin başlangıç tarihinden bir gün önce (bir pazar günü) Köy'e gelinir ve bitiş tarihinde (tam iki hafta sonra, gene bir pazar günü) Köy'den ayrılınır. Perşembe tatil günümüzdür; bu günlerde isteyenler topluca bir yere gider (tekne gezisi, Millî Park gibi). Her ders aşağı yukarı iki saat sürer. Günde dört ders vardır; yani öğrenciler her gün 8 saat derse girmek zorundadır. (Başlangıçta 8 saat matematik çok gelebilir ama kısa zamanda alışılıyor.) Haftada iki üç akşamda bir ya da iki saatlik etüt vardır. Bazı geceler katılımı serbest olan konuşmalar, seminerler, sohbet ve araştırma toplantıları, resitaller, şiir okumaları vs. olabilir. Her öğrenci dönüşümlü olarak bulaşık, yemeğe yardım, bahçe, temizlik gibi Köy'ün gündelik bir işinde çalışanlara yardım eder. Bu işler günde ortalama bir saati bulur. Programların tarihlerini ve içeriklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Ücret: İlk beş yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için 3200, çadırlar için 2400 TL’dir. Liselilere Matematik 6 Programı'nın koğuş ücreti 1600 TL, çadır ücreti 1200 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir. İhtiyacı olanlar burs için başvurabilirler. Başvuru: Başvurunuz sisteme otomatik olarak aktarılacaktır. İki üç gün içerisinde e-posta adresinize başvurunuzun ulaştığına dair bir onay mesajı gönderilecektir. İki üç gün içinde bir onay mesajı almamışsanız, bir aksilik oldu demektir, bir daha yazın lütfen. Başvurunuz kabul edildikten sonra kaydınızı yaptırmalısınız, sadece başvuru yapmak yeterli değildir. Birden fazla programa katılmak istiyorsanız cigdemsahin@nesinvakfi.org adresine yazmanızı rica ediyoruz. Başvuru formu

Program:

Not 1. İlk program dışındaki tüm programlara lise öğretmenleri ve 8’inci sınıfı bitirmiş olan tüm lise öğrencileri katılabilir. (Ancak tecrübemiz gösteriyor ki 8’inci sınıfı yeni bitirmiş öğrenciler yazokullarımızda zorlanabiliyor.) İlk programa yalnızca 8’inci ve 9’uncu sınıfı yeni bitirmiş öğrenciler kabul edilecektir. Hiçbir programımıza 8’inci sınıfı bitirmemiş öğrenci kabul edilmeyecektir.