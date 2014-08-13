Matematik dünyasında bir ilk

ABD'nin

Kaliforniya eyaltinde bulunan Stanford Üniversitesi'nde ders veren Prof.

Meryem Mirzakhani ödülünü Güney Kore'nin başkenti Seul'da düzenlenen törende

teslim aldı. Uluslararası

Matematik Birliği jürisi Mirzakhani'nin, Riemann Yüzeyleri

olarak da bilinen sarmal matematiksel yapılar alanındaki çalışmasıyla ödüle layık

görüldüğünü açıkladı. Fields Madalyası, Uluslararası Matematik

Birliği tarafından

1936 yılından bu yana her dört yılda bir veriliyor. 15 bin Kanada doları tutarındaki

ödül matematik dünyasının Nobel'i olarak görülüyor.

Mirzakhani, bu vesileyle yayınladığı

mesajında ödülün kendisi için ‘büyük bir onur'

olduğunu vurguladı. İranlı profesör, bu ödülün genç bilim kadınlarına ve

matematikçilere güç vermesini umduğunu kaydetti ve gelecekte daha fazla sayıda

kadının bu tür ödülleri kazanacağından emin olduğunu dile getirdi.

1977 yılında İran'ın başkenti Tahran'da dünyaya gelen Meryem Mirzakhani, henüz

İran'da öğrenci iken Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya

kazanma

başarısını gösterdi. Geometri alanında uzman olan profesör, doktora derecesini ise

Harvard Üniversitesi'nden aldı. 2008 yılında Stanford Üniversitesi'nde profesörlük

unvanını alan matematikçi, eşi ve üç yaşındaki kızı ile birlikte yaşamını

burada

sürdürüyor.

