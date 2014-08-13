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Yaşam
Deutsche Welle

Matematik dünyasında bir ilk

İranlı profesör Meryem Mirzakhani, matematik dünyasının en prestijli ödüllerinden Fields Madalyası’nı kazanan ilk kadın oldu.

13 Ağustos 2014 21:43

ABD'nin
Kaliforniya eyaltinde bulunan Stanford Üniversitesi'nde ders veren Prof.
Meryem Mirzakhani ödülünü Güney Kore'nin başkenti Seul'da düzenlenen törende
teslim aldı. Uluslararası
Matematik Birliği jürisi Mirzakhani'nin, Riemann Yüzeyleri
olarak da bilinen sarmal matematiksel yapılar alanındaki çalışmasıyla ödüle layık
görüldüğünü açıkladı. Fields Madalyası, Uluslararası Matematik
Birliği tarafından
1936 yılından bu yana her dört yılda bir veriliyor. 15 bin Kanada doları tutarındaki
ödül matematik dünyasının Nobel'i olarak görülüyor.
Mirzakhani, bu vesileyle yayınladığı
mesajında ödülün kendisi için ‘büyük bir onur'
olduğunu vurguladı. İranlı profesör, bu ödülün genç bilim kadınlarına ve
matematikçilere güç vermesini umduğunu kaydetti ve gelecekte daha fazla sayıda
kadının bu tür ödülleri kazanacağından emin olduğunu dile getirdi.
1977 yılında İran'ın başkenti Tahran'da dünyaya gelen Meryem Mirzakhani, henüz
İran'da öğrenci iken Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya
kazanma
başarısını gösterdi. Geometri alanında uzman olan profesör, doktora derecesini ise
Harvard Üniversitesi'nden aldı. 2008 yılında Stanford Üniversitesi'nde profesörlük
unvanını alan matematikçi, eşi ve üç yaşındaki kızı ile birlikte yaşamını
burada
sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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