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Yaşam

Matematiğin Nobel'i ilk kez bir kadına verildi

'Matematiğin Nobel ödülü' olarak bilinen Fields madalyası, bu kez İran doğumlu Meryem Mirzakhani isimli bir kadına verildi

13 Ağustos 2014 14:30

ABD ’nin California eyaletindeki Stanford Üniversitesi’nde ders veren Meryem Mirzakhani, Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen Uluslararası Matematikçiler Kongresi’nde ödülünü aldı. Mirzakhani, ödülün verilmeye başlandığı 1936 yılından bu yana ödülü alan 56 bilim insanı arasında ilk kadın matematikçi.

El Cezire Türkiye’nin haberine göre Mirzakhani, konuyla ilgili olarak “Bu büyük bir onur. Bu ödülü almam, genç bilim kadınlarını ve matematikçilerini yüreklendirirse çok mutlu olurum. Gelecek yıllarda daha pek çok kadının bu tür ödüller kazanacağına eminim” açıklamasında bulundu.

 

Yazar olmayı hayal ediyordu

 

37 yaşındaki Mirzakhani, Tahran doğumlu. Harvard Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Mirzakhani, aslında gençken yazar olmanın hayalini kurmuş. Ödülünü, ‘kavisli yüzeylerde simetri’ alanındaki çalışması için alan Mirzakhani, matematik problemlerine olan tutkusunu şöyle anlatıyor: “Çok eğlenceli, bulmaca çözmek gibi bir şey. Bir dedektif gibi ipuçlarını birleştiriyorsunuz.”

Fields ödülleri her dört yılda bir düzenleniyor. Mirzakhani’ye ödülünü veren de, bu göreve gelen ilk kadın olan Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye oldu.

 

 

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