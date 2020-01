Matematiği, bestelediği şarkılarla öğretiyor

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Kurtuluş İlkokulu\'nda öğretmen Pınar Kaya Seçkin, öğrencilerine matematiği kendi bestelediği şarkılarla öğretiyor. Öğrencilerine matematiği sevdirip, kolay öğrenmelerini sağlamak amacıyla \'Matematik müzikle ne kolay\' isimli proje başlatan Seçkin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ödüllendirildi.

Meslekte 20\'nci yılında olan sınıf öğretmeni Pınar Kaya Seçkin (42), öğrencilerine matematiği sevdirmek ve kolay öğrenmelerini sağlamak amacıyla \'Matematik müzikle ne kolay\' isimli proje başlattı. Pınar Kaya Seçkin, bestelediği 15 şarkıyı gitar eşliğinde derslerde söyleyerek öğrencilerine matematik öğretiyor. Pınar öğretmenin bu yöntemi, ilgi görünce hem ana sınıfı, hem de otistik ve down sendromlu öğrencilerin bulunduğu özel eğitim sınıfı başta olmak üzere bütün okulda uygulamaya başlandı. Eğitim şeklini \'Matematik müzikle ne kolay\' isimli proje olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ yarışmasına gönderen Pınar öğretmen, bölge bazında biricilik ödülünü aldı.

EN SEVİLEN DERS OLDU

Pınar Kaya Seçkin, öğrencilerine müzikle matematik dersini sevdirmeye çalıştığını söyledi. Hedeflerinin projeyi Türkiye birincisi yapmak ve eğitim müfredatına sokmak olduğunu kaydeden Pınar Kaya Seçkin, eğitim modelinin öğrenciler ve veliler tarafından sevildiğini ifade etti. Derslerin bütün öğrencilerin katılımı ve eğlenceli bir şekilde işlendiğini anlatan Seçkin şöyle konuştu:

\"Matematik soyut kavramlardan oluştuğu ve analitik düşünmeye dayandığı için öğrencilerin zorlandığı bir dersti. Kasvetli bir havada ders geçiyordu ve öğrenciler başarısız oluyordu, mutsuz oluyordu. Bende dersi eğlenerek öğretebilmek için onları mutlu etmek için matematikle müziği birleştirerek bir proje yaptım. Projemin ada ‘matematik, müzikle ne kolay.’ Bu projem çok beğenildi, çünkü özgün bir proje, daha önce yapılmamış bir proje. Başarımız çok arttı, bestelerimiz diğer sınıflarca da söylenmeye başlandı. Biz bu betleri sadece kendi sınıfımızda değil, okulumuzdaki diğer sınıflarında, ana sınıfımızda, özel eğitim sınıfımızda ve diğer okullarda da söyledik. Çok seviyoruz matematiği çünkü biz matematiği müzikle işliyoruz artık. Velilerimiz çok mutlu, çünkü öğrencilerin en sevdiği dersin matematik olduğunu söylüyorlar. Öğrenciler şarkıdaki sözlerle daha rahat öğrenerek sınavlarda da başarı gösteriyorlar.\"

Okul Müdürü Ferhat Davran ise, projenin öğrencilere ve okula büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ kapsamında bölge 1’inciliği ile ödüllendirildiğini hatırlatan Davran, projenin Türkiye 1’incisi olmasını beklediklerini aktararak, \"Pınar hocamızın projesini duyduğumuzda tüm öğretmenlerimizde bir heyecan oluştu. Biz projeyi sahiplenerek uygulamaya başladık yerel ve bölgesel bazda başarılı oldu. Şimdi Türkiye genelinde başarılı olmasını bekliyoruz. Projenin eğitim müfredatında yer almasını hedefliyoruz. Matematik öğrencilerimizin en çok tedirgin olduğu derslerden birisi müzik ise, en çok sevdiği derslerden birisi. Biz okul olarak hedeflerimizi büyüttük. Sadece Kurtuluş İlkokulu değil, bunu Gaziantep özelinden başlayarak Türkiye’yi kapsayacak şekilde müfredata alınması gerektiğini düşünüyoruz. Okulumuzda matematik artık sorun değil. Biz bundan dolayı Pınar öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. O Kurtuluş’un, Pınarı oldu\" diye konuştu.

Okuldaki öğrenciler de matematik dersini daha çok sevmeye başladıklarını söyledi. 4’üncü sınıf öğrencisi Fatma Ceyda Ayan, \"Matematik dersinde eskiden çok sıkılıyordum. Öğretmenimiz bir gün sınıfa gitarı ile gelip şarkılarla matematik öğretmeye başlayınca ders daha hoşuma gitmeye başladı. Şu an matematik dersi en sevdiğim ders oldu. Ailem de benim derste gösterdiğim başarıyı görünce mutlu oluyor” diye konuştu.

Şarkılardan birinin sözleri ise şöyle:



Haftanın günleri yedidir, yedi

Pazartesi başlar okullar, başlar okullar

Şıngır, mıngır okullar



Deste deste güllerim var

Kaç tane, kaç tane?

On tane, on tane.



İki deste deste güllerim var,

Kaç tane, kaç tane?

Yirmi tane tane, yirmi tane.



Bir düzine karanfillerim var,

Kaç tane, kaç tane?

On iki tane, on iki tane



İki düzine karanfillerim var,

Kaç tane, kaç tane?

Yirmi dört tane, yirmi dört tane



FOTOĞRAFLI