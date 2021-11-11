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Masumlar Apartmanı, yayın akışından kaldırıldı

Dizinin yeni bölümü 23 Kasım'da yayınlanacak

11 Kasım 2021 15:39

TRT 1 dizisi "Masumlar Apartmanı"na bir haftalık milli maç arası veriliyor. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı yapımın 16 Kasım Salı akşamı yayınlanması beklenen 47. bölümü, milli maçlar nedeniyle bir haftalığına yayın akışından kaldırıldı.

"Masumlar Apartmanı" yerine 16 Kasım Salı akşamı 22.25'ten itibaren Karadağ- Türkiye Dünya Kupası eleme maçı TRT 1 ekranlarına gelecek. Maçın öncesinde ise dizinin kolaj bir bölümü yayınlanacak.

Dizinin 47. bölümü ise 23 Kasım Salı günü saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak. 

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