Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Merve Dizdar: Kilo alıp verme konusunda endişelerim var

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Merve Dizdar, "Asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna, "İşimiz rolden role, kılıktan kılığa girmek. Kilo alıp verme konusunda endişelerim var. Onun dışında her şeyi yapabilirim" diye yanıt verdi.

Gerçek yaşanmış hikayelerden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan oyuncu Merve Dizdar, dijitalde oyuncu adaylarıyla buluştu. Dizide Safiye karakterini canlandıran Dizdar, mesleği hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Oyuncu, "Asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna "İşimiz rolden role, kılıktan kılığa girmek. Kilo alıp verme konusunda endişelerim var. Onun dışında her şeyi yapabilirim" dedi.

“Güzel değiliz diye oynamayalım mı?"

Son dönemin başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen oyuncu, geçen günlerde makyajsız görüntülenmişti. Her zaman doğallıktan yana olduğunu belirten Dizdar, "Hiç süslü bir kız olmadım. Mesela kaşlarımı almam, saçımı boyamam... Bu maskülenlik değil. Güzel değiliz diye oynamayalım mı? Yetenekliyiz sonuçta" demişti.