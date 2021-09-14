Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, Kırmızı Oda'nın ilk bölümünde

Kırmızı Oda'nın ilk bölümünde Merve Dizdar’ın kısa bir sahnesinin yer alacağı belirtildi.

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar, geçen sezon Kırmızı Oda dizisinin son sahnesinde ortaya çıkmış ve büyük merak uyandırmıştı.

Kırmızı Oda’nın Ayça Bingöl, Başak Daşman, İlayda Alişan ve Nihal Yalçın’lı yeni sezon tanıtımında Gülben’li yani Merve Dizdar’lı sahne olmaması kafaları karıştırmıştı. Dizinin ilk bölümünde Merve Dizdar’ın kısa bir sahnesinin yer alacağı öğrenildi.

TV100'de yer alan habere göre, diziye konuk olan usta oyuncu Yaşar Gündem, Dizdar’la paylaştığı pozun altına “Yüksek enerji içerir. Ve tabii insanlık diz boyu. Mutlu kavuşmalar diyelim. Üretmenin huzuru…” notunu yazdı.

Yaşar Gündem, büyük beğeniyle izlenen “Kırmızı Oda”da Nihal Yaçın’ın babasına hayat veriyor. Baba kız Doktor hanımın (Binnur Kaya) kliniğinde Gülben’le karşılaşıyor ve ortalık birden karışıyor.