Masumlar Apartmanı'nda sürpriz sahne!

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme damga vuracak sahnede Safiye'nin gelinlik giymesi akıllara evlilik sorularını getirdi.
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29 Aralık Salı günü ekrana gelecek olan yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.
Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı dizi, yeni bölümüyle de gündeme oturacak.
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29 Aralık Salı günü ekrana gelecek olan yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.