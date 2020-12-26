T24 LogoT24 Logo
Medya

Masumlar Apartmanı'nda sürpriz sahne!

26 Aralık 2020 10:54

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme damga vuracak sahnede Safiye'nin gelinlik giymesi akıllara evlilik sorularını getirdi.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29 Aralık Salı günü ekrana gelecek olan yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı dizi, yeni bölümüyle de gündeme oturacak.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29 Aralık Salı günü ekrana gelecek olan yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.

ETİKETLER

trt 1masumlar apartmanımasumlar apartmanı 16. bölüm fragmanımasumlar apartmanı safiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24