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Masumlar Apartmanı'nda reyting krizi: Melisa Şenolsun diziden ayrılıyor

Son haftalarda Masumlar Apartmanı dizisinin reytinglerindeki düşüş dikkat çekiyordu

12 Kasım 2021 13:33

Birkan Sokullu Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın başrollerini paylaştığı, Masumlar Apartman'ında Farah Zeynep Abdullah'ın yerine diziye giren Melisa Şenolsun, ayrılık kararı aldı. 

Masumlar Apartmanı dizisine, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın veda etmesinin ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun katıldı. 2. sezonda Şenolsun'u transfer ederek bir çıkış yapmak isteyen Masumlar Apartmanı yapım şirketi, senaryonun ve başrol oyuncusunun değişimiyle hedeflenen reytinglere ulaşamadı.

Son haftalarda Masumlar Apartmanı dizisinin reytinglerindeki düşüş dikkat çekiyordu. Kısa bir süre sonra dizinin yeni sezon afişinde yer alan Melisa Şenolsun'a yer verilmediği ortaya çıktı. Bu iki gelişmenin yanı sıra dizide Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak olan Aslıhan Gürbüz'ün kadroya dahil olmasıyla dizide Rüya'nın hikayesinin son bulacağı öne sürüldü.

TV100'ün haberine göre, Han ve Rüya'nın hikayesi izleyicilerden beklenen ilgiyi göremeyince Ceylan'ın ortaya çıkması kararı alındı. İlerleyen bölümlerde Rüya'nın hikayesinin son bulmasıyla Melisa Şenolsun diziye veda edecek.

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