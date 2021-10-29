Masumlar Apartmanı'nda Kırmızı Oda sürprizi: Beni düzeltebilir misiniz?

Başrollerde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin 45. bölümüne 'Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya konuk oluyor.
Masumlar Apartmanı dizisinin karakterlerinden Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor.
Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran oyuncu Binnur Kaya konuk oyuncu olarak rol alacak. Gülben, Doktor Hanım'ın kliniğine gidecek.