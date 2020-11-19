Masumlar Apartmanı dizisine sürpriz transfer!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, Safiye'nin lise yıllarında ölümüne sebep olduğunu düşündüğü eski sevgilisi Naci ortaya çıktı. Naci'yi oyuncu Tansel Öngel'in oynayacağı belirtildi.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 17 Kasım Salı ekrana gelen 10. son bölüm final sahnesinde Safiye'nin lise aşkı Naci ortaya çıktı.

Yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda, lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Naci'nin, yaşadığını ve karşı apartmanlarına taşındığını gördü.

Medyaradar'ın haberine göre; Safiye'nin aşkı Naci'yi oyuncu Tansel Öngel'in oynayacağı belirtildi.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı'nın oturduğu Masumlar Apartmanı'nda Naci rolünü canlandıracak Tansel Öngel, diziye 11. bölümde dahil olacak.