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Kültür-Sanat

Masumiyet Müzesi'ne övgü!

Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi” adlı romanı, Washington Post gazetesinde tanıtıldı.

21 Ekim 2009 03:00

Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi” adlı romanı, Washington Post gazetesinde tanıtıldı.

Marie Arana imzalı yazıda, “bir kadına hayatını adayan talihsiz aşık” tiplemesini içinde barındıran senaryolardan, Scott Fitzgerald’ın “Muhteşem Gatsby”si, William Styron’un “Sophie’nin Seçimi” ve Gabriel Garcia Marquez’in “Kolera Zamanında Aşk” gibi önemli edebi yapıtların çıktığına işaret edilerek, “Bu mükemmel yapıtlara şimdi de Orhan Pamuk’un büyüleyici yeni romanı ekleniyor” denildi. Arana, “Masumiyet Müzesi”nde anlatılan hikâyenin “merak uyandırıcı, hiç beklenmeyen” unsurlar barındırdığını kaydetti.

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