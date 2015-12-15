Masumiyet Müzesi seyirciyle buluşuyor

Orhan Pamuk’un "Masumiyet Müzesi" kitabı başta olmak üzere çeşitli kitap ve metinlerinden esinlenerek çekilen, dünya prömiyerini yaptığı Venedik’te hayranlıkla karşılanan "Innocence of Memories/Masumiyet Müzesi" film olarak karşımıza çıkıyor.

Radiohead ve Muse için çektiği efsane videolarının yanı sıra "Joy Division" ve "Patience" (After Sebald) gibi kült belgeselleriyle tanınan Grant Gee’nin yönettiği film, Nobel Ödüllü yazarın "Masumiyet Müzesi", "Kara Kitap" ve "İstanbul" kitaplarından yola çıkarak kurduğu şiirsel ve büyülü bir İstanbul’u anlatıyor. "Masumiyet Müzesi"nin dikkatli okurlarının fark edebileceği küçük bir kahramanın, Füsun’un arkadaşı Ayla’nın 12 yıl sonra İstanbul’a gelişi ve bu süreçte şehirde yaşanan değişimi yorumlayışını dış sesle izlediğimiz film, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da gösterilecek.

İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 18‐28 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da, 3‐6 Mart 2016 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek.