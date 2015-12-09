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Dünya

Orhan Pamuk, dünyanın en etkili dördüncü ismi oldu

Huffington Post'un yaptığı listede Papa Francis, Paulo Ceolho gibi isimler de bulunuyor

09 Aralık 2015 11:41

2015 yılının dünyada en etkili kanaat önderleri listesinde Orhan Pamuk, dördüncü sırada yer aldı.

Hürriyet’in haberine göre 2005 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçilen Orhan Pamuk bu kez dünyanın en etkili kanaat önderleri listesine girdi. 

Dünyaca ünlü Amerikan haber portalı Huffington Post’un haberine göre Orhan Pamuk, 2015’te dünyanın en etkili kanaat liderleri arasında dördüncü sırada yer aldı. Huffington Post’ta yayınlanan ve The World Post ve Zürih merkezli Gottlieb Duttweiler Enstitüsü tarafından hazırlanan 2015 Ulusal Düşünce (Kanaat) Liderleri İndeksi, internette küresel çapta yapılan sohbet haritalarının analizini çıkaran ve bu konuşmalar içinde en çok sözü edilen, en etkili olan isimleri sınıflandırıyor. 

Tüm dünyayı sınırlar ötesi bir platformda buluşturmak amacıyla hazırlanan projeyle, İngilizce haricinde dünyada Almanca, İspanyolca ve Çince konuşulan tüm bölgeler analiz ediliyor. Pamuk’un bu yıl internette, sosyal medyada ve anketlerde bu kadar çok görülmesinin ve sözünün edilmesinin nedenlerinden biri de, son romanı ‘Kafamda Bir Tuhaflık’ın sonbaharda İngiltere, İspanya, Amerika ve İtalya’da yayımlanması. 

Pamuk listede Papa Francis, yazar Paulo Coelho ve halk ekonomisti Muhammed Yunus’un ardından dördüncü sırada yer aldı.

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