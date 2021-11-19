Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısından dikkat çeken iddia

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Masterchef Türkiye'ye veda eden genç yarışmacı Tunahan Ak dikkat çeken bir iddiada bulundu.

TV8 ekranlarında yayınlanan, jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef Türkiye'de 19 Eylül 2021'de yarışmaya veda eden Tunahan Ak, yarışmanın kurgu olduğunu öne sürdü.

TV100'de yer alan habere göre, Tunahan Ak, Masterchef Türkiye'nin kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu kurgunun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğendi.