MasterChef'ten elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de elenen ismin kesinleşmesiyle beraber ilk 5'e kalan yarışmacılar belli oldu. MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ilk etapta yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Serhat ve Sefa'nın potada olduğu haftada dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Balkan mutfağı çeşitlerini hazırlamak için yarıştı. Oyunun sonunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazanırken, Sefa elenerek MasterChef macerasını tamamladı.

Sefa,"İki yıldır bu programı izliyordum. Buraya gelip o samimiyeti yaşadığımda beni hayatta çok ileri götürdü. Buraya gelmeden önce aşçılık kariyeri olan biri değildim. Aileme destek olmak için farklı sektörlerde de çalıştım. Arkadaşlarımdan belki pratik olarak çok düşük seviyeydim. Yedeklerden geldim. Gözüm arkada değil." dedi.