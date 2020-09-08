MasterChef'te takımlar belli oldu

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanırken, en iyi menemeni yaparak kaptan seçilen Esra, kırmızı takımı kaptanı olarak da yarışmaya yeni dahil olan Arem'i seçti.

Kaptanlık oyununda en iyi menemeni yaparak mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Oyunun sonunda ise Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru, Eray en iyi altı tabağın sahibi oldu. Ardından şefler günün birincisini, altıncı tabaktan itibaren Barbaros, Sefa, Ebru, Eray, Arem ve Esra olarak açıkladı. Böylece mavi takımın yeni kaptanı Esra Tokelli oldu.

Takımlar belli oldu

Esra daha sonra ise takımına Furkan, Berker, Özgül, Ebru, Ayyüce ve Duygu'yu dahil etti. Kırmızı takımın kaptanı olan Arem ise takımına Serhat, Barbaros, Tanya, Sefa, Uğur, Celal ve Eray'ı seçti