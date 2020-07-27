MasterChef'te Somer Şef'i şoke eden olay: Şaka mı bu adam?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2020'de üçlü eleme turunda mücadele eden yarışmacılardan biri olan Kayhan Özekin, şeflerden Somer Sivrioğlu ile ilgili anlattığı detaylarla dikkat çekti.



Ali Nazik kebabını Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin, "2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor. Kendisi 'Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?' diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz. Aynı yıl ise Avustralya'da en iyi yemek seçiliyor. Siz ustanızı arıyorsunuz birinci olduğunuzu söylüyorsunuz. Ustanız da 'İçinde patlıcan var, et var, sarımsak var, tereyağı var. Bu birinci olmayacak da hangisi olacak?' diyor" ifadelerini kullandı.

"Hepsi doğru"

Yarışmacının bildiği detaylar jüriyi şaşırttı. Somer Sivrioğlu "Gerçekten hepsi doğru. Şaka mı bu adam?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Öte yandan Kayhan Özekin, final bölümüne kaldı.