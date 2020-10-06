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Medya

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım belli oldu!

06 Ekim 2020 08:08

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef'te mavi takım kaptanlığını Esra kazanırken, kırmızı takım kaptanı ise Ebru oldu. 

Bu gelişmeler sonrasında mavi ve kırmızı takımlar arasındaki ilk takım oyununda market avantajı kazanmak amacıyla kaptanlar düellosu oyunu Esra ve Ebru arasında oynandı. Levrek Buğulama yemeğini en iyi hazırlayan EBRU düelloyu kazanan isim oldu.

Masterchef Mavi Takım

Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison

Masterchef Kırmızı Takım

Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem.

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