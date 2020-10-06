MasterChef'te mavi ve kırmızı takım belli oldu!

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef'te mavi takım kaptanlığını Esra kazanırken, kırmızı takım kaptanı ise Ebru oldu.
Bu gelişmeler sonrasında mavi ve kırmızı takımlar arasındaki ilk takım oyununda market avantajı kazanmak amacıyla kaptanlar düellosu oyunu Esra ve Ebru arasında oynandı. Levrek Buğulama yemeğini en iyi hazırlayan EBRU düelloyu kazanan isim oldu.
Masterchef Mavi Takım
Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison
Masterchef Kırmızı Takım
Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem.