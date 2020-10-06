MasterChef'te mavi ve kırmızı takım belli oldu!

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef'te mavi takım kaptanlığını Esra kazanırken, kırmızı takım kaptanı ise Ebru oldu.

Bu gelişmeler sonrasında mavi ve kırmızı takımlar arasındaki ilk takım oyununda market avantajı kazanmak amacıyla kaptanlar düellosu oyunu Esra ve Ebru arasında oynandı. Levrek Buğulama yemeğini en iyi hazırlayan EBRU düelloyu kazanan isim oldu.

Masterchef Mavi Takım



Ebru (Kaptan)

Serhat

Tanya

Eray

Sefa

Berker

Walison

Masterchef Kırmızı Takım

Esra (Kaptan)

Furkan

Barbaros

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Didem.