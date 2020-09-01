MasterChef'te haftanın takımları belirlendi

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takım kaptanları belli oldu. Kaptanlık oyununu Celal kazanırken, rakip takımın kaptanı olarak da Eray'ı seçti.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde dondurma kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaya çalışan yarışmacılardan bir kişi mavi takımın kaptanı seçildi.

Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal kaptanlık için ilk elemeyi geçen beş isimden biri oldu. Beşinci isimden itibaren sırası ile Ebru, Berker, Duygu, Özgül ve Celal oldu. Böylece en başarılı isim Celal olarak belirlendi. MasterChef Celal mavi takımın kaptanı olmayı başardı. "Karşımda güçlü bir kaptan olsun istiyorum" diyen Celal, kırmızı takımın kaptanını Eray olarak seçti.

Mavi ve kırmızı takım

Mavi takımın kaptanı olan Celal, ekibine ilk olarak Barbaros'u seçti. Celal'in kaptan olduğu mavi takımda Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru yer aldı.



Kırmızı takımın kaptanı olan Eray, ise ilk olarak iyi tatlı yaptığı için Furkan'ı takımına dahil etti. Seçmeler sonunda kırmızı takım yarışmacıları Eray, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah olarak belirlendi.